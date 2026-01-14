Ричмонд
На Западе назвали удар «Орешником» по Львову сигналом для НАТО

Применение российских гиперзвуковых ракет «Орешник» для удара по объектам во Львове стало, по мнению издания The National Interest, точным сигналом для стран НАТО.

В публикации утверждается, что этот удар продемонстрировал способность России использовать ракеты с ядерным потенциалом, против которых западные системы ПРО бессильны.

Как отметили в Минобороны РФ, массированная атака была ответом на попытку удара по резиденции президента Владимира Путина и вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод, уничтожив его цеха, склады с беспилотниками и инфраструктуру аэродрома.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

