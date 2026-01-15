Ричмонд
Посольство России предупредило о росте русофобии в Польше

Посольство России в Варшаве призвало граждан РФ отказаться от поездок в Польшу. Дипломаты отметили рост русофобских настроений в стране. Об этом сообщили на сайте российского представительства.

Источник: Life.ru

Дипломаты уточнили, что польские власти могут считать поездки в новые регионы России противоправными по просьбе Украины.

«В Польше отмечаются рост русофобских настроений, увеличение случаев преследования российских граждан, обвинений в их адрес по совершенно надуманным предлогам», — подчеркнули в посольстве.

Ранее польский суд продлил арест 54-летнему российскому археологу Александру Бутягину. Сотрудника Эрмитажа задержали 4 декабря при транзите через Польшу. Украина обвиняет его в ущербе объектам культурного наследия в Крыму. По мнению Киева, это попадает под статью УК с наказанием до 10 лет тюрьмы. Суд в Варшаве оставил учёного под стражей до 4 марта — пока решают вопрос об экстрадиции.

