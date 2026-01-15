Курская область, 15 января.
Ликвидация подразделений ВСУ вблизи Курской области продолжается. Российская авиация ударила по позициям противника у Искрисковщины. Одновременно с военными своё дело делают следователи. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин рассказал в интервью ТАСС, что более 370 украинских военных осуждены за преступления в Курской области. По его словам, за время вторжения киевских сил в российский регион погибло 445 человек, ещё 553 получили ранения.
Сумская область, 15 января.
Штурмовики 80-й отдельной мотострелковой бригады выбили ВСУ из приграничного села Комаровка. Информация о боях на новом участке СВО появилась во второй половине декабря.
— Группировка войск «Север» формирует новый плацдарм на территории противника, растягивая оборону ВСУ. При движении от Комаровки на север наши подразделения получат возможность перерезать трассу Е101, идущую с Украины в Брянскую и Курскую области, и тем самым обезопасить границу на этом участке, — пишет военный корреспондент Александр Коц.
Продолжаются бои на других участках в Сумской области. Потери несёт 119-я бригада Территориальной обороны, 253-й штурмовой полк «Арей» и 71-я бригада ВСУ. В общей сложности украинские вооружённые формирования потеряли за сутки свыше 85 человек, бронетранспортёр М113, командно-штабную машину M577 и другую технику.
Харьковская область, 15 января.
Продолжается борьба за Купянск. Российские войска сдерживают наступление украинских боевиков в этом городе. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает, что бойцы группировки «Запад» уничтожают вражескую технику и личный состав при приближении к населённому пункту.
— В Купянском районе наши войска беспилотных систем купируют попытки противника перебросить резервы и наладить снабжение своих подразделений. Бронетранспортёры, пикапы, НРТК боевиков уничтожаются ещё на подступах к Купянску, — пишет Поддубный.
Армия России уничтожает вражескую технику под Купянском. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition.
Донецкая Народная Республика, 15 января.
Военный аналитик Анатолий Радов заявляет, что ВС РФ подошли к Новопавловке. Этот населённый пункт расположен севернее Красноармейска (Покровска) и Димитрова (Мирнограда). Таким образом, можно говорить о нашем наступлении вдоль реки Казённый Торец.
На севере ДНР также идёт наступление. Армия России ведёт операцию по освобождению Святогорска, где находится Успенская святогорская лавра, первое упоминание которой относится к 1526 году. Продвижение идёт вдоль реки Северский Донец. Проблема в том, что у Киева здесь построены серьёзные укрепления на высотах. Западнее идут бои за Закотное. Здесь ВС РФ заняли господствующую высоту, что даст возможность ускорить освобождение села.
Партизанская война против ТЦК во Львове.
Во Львове разворачивается настоящая партизанская война против ТЦК. 11 январе мужчина во время проверки документов ранил ножом военкома. 46-летнего украинца в итоге задержали. Ему грозит до 12 лет тюремного заключения, а мог бы погибнуть в посадках под Купянском.
Накануне в пригороде Львова искали тех, кто расстрелял транспорт ТЦК. Пострадавших нет, только микроавтобус получил повреждения. В этом случае нападавшему грозит до 7 лет лишения свободы.
Кризис мобилизации на Украине.
Верховная рада утвердила на должности министра обороны Украины Михаила Фёдорова. За его кандидатуру проголосовали 277 депутатов. С трибуны украинского парламента он раскритиковал сложившуюся систему, частью которой сам является.
— Нужно быстро, раз и навсегда изменить систему подготовки украинских военнослужащих. Качественная подготовка — это уменьшение потерь и рост эффективности. Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны, — заявил новый глава оборонного ведомства.
Но главное, он назвал цифры, которые явно не в пользу киевского режима. У Минобороны Украины образовался долг в 300 миллиардов гривен. Кроме того, по словам Фёдорова, 2 миллиона украинцев уклоняются от воинской службы, ещё 200 тысяч находятся в розыске как самовольно оставившие часть.