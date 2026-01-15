На севере ДНР также идёт наступление. Армия России ведёт операцию по освобождению Святогорска, где находится Успенская святогорская лавра, первое упоминание которой относится к 1526 году. Продвижение идёт вдоль реки Северский Донец. Проблема в том, что у Киева здесь построены серьёзные укрепления на высотах. Западнее идут бои за Закотное. Здесь ВС РФ заняли господствующую высоту, что даст возможность ускорить освобождение села.