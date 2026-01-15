Расмуссен: после холодной войны у США в Гренландии осталось 200 военных

По его словам, сокращение стало следствием политики «дивидендов мира», когда страны по обе стороны Атлантики исходили из необходимости сохранять Арктику регионом с низким уровнем напряжённости. Решение о снижении военного присутствия в Гренландии принималось самими Соединёнными Штатами, однако в настоящее время международная обстановка изменилась, что требует соответствующей реакции.