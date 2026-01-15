Ричмонд
Расмуссен: после холодной войны у США в Гренландии осталось 200 военных

Расмуссен напомнил, что после окончания холодной войны военное присутствие США в Гренландии было существенно сокращено.

Источник: Аргументы и факты

После окончания холодной войны военное присутствие США в Гренландии было существенно сокращено: из 17 объектов остался только один, а численность американских военнослужащих уменьшилась примерно с 10 тысяч до 200 человек.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен по итогам переговоров в Белом доме с госсекретарём США Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

По его словам, сокращение стало следствием политики «дивидендов мира», когда страны по обе стороны Атлантики исходили из необходимости сохранять Арктику регионом с низким уровнем напряжённости. Решение о снижении военного присутствия в Гренландии принималось самими Соединёнными Штатами, однако в настоящее время международная обстановка изменилась, что требует соответствующей реакции.

Расмуссен также отметил, что у США сохраняется право в любой момент запросить усиление своего военного присутствия на острове в рамках оборонного соглашения 1951 года.

Дания выразила готовность конструктивно рассматривать такие запросы, подчеркнув, что Гренландия как часть Королевства Дания является членом НАТО и подпадает под действие статьи 5 Североатлантического договора, а Копенгаген продолжает продвигать идею более активной коллективной роли альянса в регионе.

Ранее Расмуссен после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом Доме призвал президента США Дональда Трампа уважать красные линии Копенгагена в вопросе Гренландии.

