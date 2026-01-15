Освобождённый из Газы уроженец Донбасса Харкин стал гражданином России

«Викторов искренне приветствовал нашего соотечественника и пожелал ему скорейшего полного восстановления здоровья и возвращения к нормальной жизни. Викторов поздравил также Харкина с приобретением в конце 2025 года гражданства Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Посол отметил, что по поручению президента России Владимира Путина вели целенаправленную работу, чтобы как можно быстрее вызволить Максима из плена в секторе Газа.
Осенью прошлого года Life.ru писал, что Максим Харкин планирует получить российское гражданство. Его мать Наталья Харкина рассказала, что сын давно хотел российский паспорт. До плена оформление затрудняло то, что для сбора документов нужно было ехать в Донецк.
