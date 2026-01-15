Освобождённый из Газы уроженец Донбасса Харкин стал гражданином России

Осенью прошлого года Life.ru писал, что Максим Харкин планирует получить российское гражданство. Его мать Наталья Харкина рассказала, что сын давно хотел российский паспорт. До плена оформление затрудняло то, что для сбора документов нужно было ехать в Донецк.