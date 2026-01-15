Ричмонд
Освобождённый из Газы уроженец Донбасса Харкин стал гражданином России

Освобождённого из плена в секторе Газа уроженца Донбасса Максима Харкина приняли в гражданство России. Об этом в среду сообщила пресс-служба посольства РФ в Тель-Авиве. Посол России в Израиле Анатолий Викторов встретился с Максимом и его матерью Натальей.

Источник: Life.ru

«Викторов искренне приветствовал нашего соотечественника и пожелал ему скорейшего полного восстановления здоровья и возвращения к нормальной жизни. Викторов поздравил также Харкина с приобретением в конце 2025 года гражданства Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Посол отметил, что по поручению президента России Владимира Путина вели целенаправленную работу, чтобы как можно быстрее вызволить Максима из плена в секторе Газа.

Осенью прошлого года Life.ru писал, что Максим Харкин планирует получить российское гражданство. Его мать Наталья Харкина рассказала, что сын давно хотел российский паспорт. До плена оформление затрудняло то, что для сбора документов нужно было ехать в Донецк.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

