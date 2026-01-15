Ричмонд
Глава МИД Ирана заявил, что ситуация в стране под полным контролем

Власти Ирана заявили о полном контроле над обстановкой в стране.

Источник: Аргументы и факты

Власти Ирана заявили о полном контроле над обстановкой в стране и подчеркнули, что ситуация в исламской республике стабилизировалась. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, в настоящее время в стране сохраняется спокойствие, а государственные структуры эффективно управляют происходящими процессами и обеспечивают порядок.

Глава иранского МИД выразил надежду, что дальнейшее развитие событий будет основано на сдержанности и здравом подходе, что позволит избежать роста напряженности, способного привести к тяжелым последствиям для всех сторон.

Ранее Арагчи направил обращения своим зарубежным коллегам с призывом дать оценку угрозам, озвученным президентом США Дональдом Трампом в адрес исламской республики.

