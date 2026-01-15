Дмитриев запустил опрос о возможной отставке Стармера в Х, 96% проголосовали за

Речь о том, что в Великобритании может смениться глава правительства, шла ещё в ноябре 2025 года. Тогда британские СМИ озвучили результаты опроса, согласно которым лишь 9% британцев считают, что политик сохранит свой пост после всеобщих выборов, запланированных на май 2026 года.