Пользователи социальной сети Х голосуют за отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Это следует из результатов опроса, который запустил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Считают необходимым отправить Стармера в отставку 96% проголосовавших и лишь 4% думают, что он должен сохранить свою должность.
Речь о том, что в Великобритании может смениться глава правительства, шла ещё в ноябре 2025 года. Тогда британские СМИ озвучили результаты опроса, согласно которым лишь 9% британцев считают, что политик сохранит свой пост после всеобщих выборов, запланированных на май 2026 года.
При этом западные аналитики считают, что в 2026 году лидеры трех европейских стран, поддерживающих конфликт на Украине, могут лишиться своих постов. Кроме Стармера, в этом списке упоминают также Макрона и Мерца.
