Трамп заявил об аресте виновного в утечке информации по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп сообщил об аресте человека, ответственного за утечку информации, связанной с операцией в Венесуэле. Выступая в Овальном кабинете, он заявил, что виновный уже находится в тюрьме и, вероятно, проведёт там длительный срок, но не стал раскрывать дополнительные подробности.
Трамп также намекнул, что могут быть задержаны и другие причастные к утечке лица.
Ранее в этот же день директор ФБР Кэш Патель сообщил, что агентство вместе с партнёрами провело обыск у задержанного сотрудника газеты Washington Post в рамках расследования о незаконном распространении секретных военных данных.
Ранее сообщалось, что Трамп отверг слухи о захвате Гренландии.
