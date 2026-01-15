Ричмонд
Трамп заявил об аресте виновного в утечке информации по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп сообщил об аресте человека, ответственного за утечку информации, связанной с операцией в Венесуэле. Выступая в Овальном кабинете, он заявил, что виновный уже находится в тюрьме и, вероятно, проведёт там длительный срок, но не стал раскрывать дополнительные подробности.

Трамп также намекнул, что могут быть задержаны и другие причастные к утечке лица.

Ранее в этот же день директор ФБР Кэш Патель сообщил, что агентство вместе с партнёрами провело обыск у задержанного сотрудника газеты Washington Post в рамках расследования о незаконном распространении секретных военных данных.

Ранее сообщалось, что Трамп отверг слухи о захвате Гренландии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

