Трамп заявил о хорошем телефонном разговоре с главой Венесуэлы Делси Родригес

Президент США Дональд Трамп рассказал, что поговорил по телефону с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Он назвал её «замечательным человеком».

Источник: Life.ru

«У нас лишь сегодня состоялся отличный разговор. Она замечательный человек. Мы с ней очень хорошо работаем. С ней взаимодействует [госсекретарь] Марко Рубио. Я с ней взаимодействовал этим утром. У нас состоялся звонок, длительный звонок. Мы обсудили много вопросов», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

На вопрос о том, что в Каракасе могут быть силы, не желающие сотрудничать с Вашингтоном, Трамп ответил, что США отлично ладят с Венесуэлой.

Ранее Трамп не исключал личной встречи с исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Конкретный формат или сроки переговоров Трамп не назвал — ограничился фразой «в какой-то момент».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

