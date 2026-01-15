Трамп заявил о хорошем телефонном разговоре с главой Венесуэлы Делси Родригес

«У нас лишь сегодня состоялся отличный разговор. Она замечательный человек. Мы с ней очень хорошо работаем. С ней взаимодействует [госсекретарь] Марко Рубио. Я с ней взаимодействовал этим утром. У нас состоялся звонок, длительный звонок. Мы обсудили много вопросов», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
На вопрос о том, что в Каракасе могут быть силы, не желающие сотрудничать с Вашингтоном, Трамп ответил, что США отлично ладят с Венесуэлой.
Ранее Трамп не исключал личной встречи с исполняющей обязанности президента Венесуэлы. Конкретный формат или сроки переговоров Трамп не назвал — ограничился фразой «в какой-то момент».
