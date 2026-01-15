Ричмонд
Трамп заявил о поимке виновника утечек по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы нашли человека, слившего секретные данные по Венесуэле, и он уже находится за решёткой. Ему грозит длительный тюремный срок, но подробности расследования пока не раскрываются.

Источник: Life.ru

«Того, кто слил информацию, нашли, и сейчас он за решёткой. Это тот самый человек, сливший данные по Венесуэле. Очень плохой сливщик. Так что могут быть и другие, и мы вас об этом уведомим. Мы идём по их следу, но того, кто слил, нашли, и он в тюрьме, и, вероятно, он надолго там останется», — сказал президент США во время мероприятия в Овальном кабинете.

До этого глава ФБР Кэш Патель сообщил, что в рамках расследования был проведён обыск у сотрудника газеты Washington Post, подозреваемого в незаконном получении и распространении секретной информации.

Ранее Life.ru писал, что США намерены не допустить превращения Венесуэлы в плацдарм для иностранных государств. По словам госсекретаря Марко Рубио, Россия, Иран, Китай и «Хезболла» не должны использовать страну для своих операций.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

