Трамп заявил о поимке виновника утечек по Венесуэле

«Того, кто слил информацию, нашли, и сейчас он за решёткой. Это тот самый человек, сливший данные по Венесуэле. Очень плохой сливщик. Так что могут быть и другие, и мы вас об этом уведомим. Мы идём по их следу, но того, кто слил, нашли, и он в тюрьме, и, вероятно, он надолго там останется», — сказал президент США во время мероприятия в Овальном кабинете.