Президент России Владимир Путин дал высокую оценку деятельности российских следователей, работающих в зоне специальной военной операции и занимающихся фиксацией преступлений, совершённых киевским режимом.
Глава государства подчеркнул вклад сотрудников Следственного комитета в выявление и документирование противоправных действий, а также их роль в укреплении правопорядка и законности на территориях Донбасса и Новороссии.
Соответствующие слова признательности прозвучали в телеграмме президента, направленной по случаю 15-летия со дня образования Следственного комитета Российской Федерации.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что с 2014 года в Донбассе в результате действий киевского режима погибли более 7,1 тысячи мирных жителей, ещё около 21 тысячи человек получили ранения.