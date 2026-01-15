Дмитриев запустил в соцсети X опрос о возможной отставке Стармера

Американский миллиардер Илон Маск 10 января назвал правительство Великобритании фашистским из-за высокого числа арестов за посты в соцсетях. На своей странице в Х бизнесмен прикрепил публикацию другого пользователя со статистикой, согласно которой в Великобритании за неназванный период было арестовано более 12,2 тыс. человек.