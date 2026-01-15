Ричмонд
Дмитриев запустил в соцсети X опрос о возможной отставке Стармера

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев провел в соцсети X (бывший Twitter) голосование о возможной отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Источник: РИА "Новости"

Согласно результатам опроса, опубликованным Дмитриевым, почти 97% участников голосования высказались за то, чтобы Стармер покинул занимаемую должность.

Иных комментариев о целях или последствиях проведенного опроса Дмитриев не приводил.

Американский миллиардер Илон Маск 10 января назвал правительство Великобритании фашистским из-за высокого числа арестов за посты в соцсетях. На своей странице в Х бизнесмен прикрепил публикацию другого пользователя со статистикой, согласно которой в Великобритании за неназванный период было арестовано более 12,2 тыс. человек.

Маск 11 января сделал репост сгенерированной искусственным интеллектом (ИИ) фотографии британского премьера в бикини, заявив, что британские власти хотят запретить свободу слова. Так миллиардер отреагировал на сообщения о том, что власти Великобритании рассматривают возможность запрета соцсети X из-за скандала с чат-ботом Маска Grok. Пользователи начали использовать нейросеть для создания сексуализированных дипфейков реальных людей, в том числе знаменитостей и детей.

Стармер 12 января предупредил, что страна установит контроль над чат-ботом Grok, интегрированным в соцсеть X, если американская компания не примет меры для его регулирования. Премьер-министр добавил, что правительство не потерпит нарушения безопасности и прав человека.

