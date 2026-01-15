Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский обрушился на Кличко из-за неэффективной работы на фоне блэкаута в Киеве: мэр назвал его слова хейтом

Зеленский и Кличко повздорили из-за блэкаута в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский высказался о неэффективной работе властей Киева. По его словам, другие регионы делают значительно больше. Зеленский заявил, что не видит «необходимой интенсивности работы» от киевских властей. Он написал об этом в Telegram-канале.

На обвинения мгновенно отреагировал мэр Киева Виталий Кличко. В своем Telegram-канале он отверг всё сказанное Зеленским и назвал заявления хейтом.

Виталий Кличко также подчеркнул, что службы в Киеве работают как полагается. Он пояснил, что данный жителям совет уехать за город был продиктован сложностью сложившейся ситуации.

По словам местных, людей продолжают «убивать собственные власти». Многие столкнулись с отсутствием тепла и воды. Городские трубы в Киеве обледенели. Как рассказала жительница столицы, людям приходится находить источники тепла.