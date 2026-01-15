Трамп ввел пошлину на импорт передовых микрочипов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентной пошлины на импорт некоторых видов передовых вычислительных микросхем и связанной с ними продукции.
Как следует из документа, опубликованного на сайте Белого дома, эта мера признана необходимой и целесообразной.
Новые тарифы вступают в силу в 00:01 по восточному стандартному времени (08:01 по московскому времени) 15 января.
Ранее Трамп заявил об аресте виновного в утечке информации по Венесуэле.
