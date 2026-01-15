Ричмонд
Трамп ввел пошлину на импорт передовых микрочипов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25-процентной пошлины на импорт некоторых видов передовых вычислительных микросхем и связанной с ними продукции.

Как следует из документа, опубликованного на сайте Белого дома, эта мера признана необходимой и целесообразной.

Новые тарифы вступают в силу в 00:01 по восточному стандартному времени (08:01 по московскому времени) 15 января.

Ранее Трамп заявил об аресте виновного в утечке информации по Венесуэле.

