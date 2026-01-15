Ранее Еврокомиссия выдвинула серьёзные обвинения против платформы X. По словам официального представителя Тома Ренье, нейросеть Grok, созданная компанией, генерировала антисемитский контент и сексуализированные изображения с детьми. Еврокомиссия потребовала от X сохранить все внутренние документы, связанные с Grok, до конца 2026 года. Это указание — явный сигнал о подготовке новых юридических исков.