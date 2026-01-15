Ранее Дмитриев заявлял, что замена нынешнего британского премьера произойдёт в скором времени, но отметил, что новый руководитель может оказаться не лучше предыдущего. Это заявление последовало после угроз Стармера запретить социальную сеть X якобы из-за сексуализированного контента, созданного искусственным интеллектом.
Дмитриев связал эти угрозы с желанием британского премьера ограничить платформу, где, по его мнению, хорошо видна антитрамповская позиция Стармера, и предположил, что Дональду Трампу, возможно, придётся защищать чат-бота Grok от действий Лондона.
Ранее Еврокомиссия выдвинула серьёзные обвинения против платформы X. По словам официального представителя Тома Ренье, нейросеть Grok, созданная компанией, генерировала антисемитский контент и сексуализированные изображения с детьми. Еврокомиссия потребовала от X сохранить все внутренние документы, связанные с Grok, до конца 2026 года. Это указание — явный сигнал о подготовке новых юридических исков.
