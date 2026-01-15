Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава РФПИ Дмитриев запустил голосование за отставку премьера Британии Стармера

Спецпредставитель президента России по инвестиционному сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев провёл в социальной сети X голосование о необходимости отставки премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По итогам опроса почти 97% проголосовавших высказались за то, чтобы политик покинул свой пост.

Ранее Дмитриев заявлял, что замена нынешнего британского премьера произойдёт в скором времени, но отметил, что новый руководитель может оказаться не лучше предыдущего. Это заявление последовало после угроз Стармера запретить социальную сеть X якобы из-за сексуализированного контента, созданного искусственным интеллектом.

Дмитриев связал эти угрозы с желанием британского премьера ограничить платформу, где, по его мнению, хорошо видна антитрамповская позиция Стармера, и предположил, что Дональду Трампу, возможно, придётся защищать чат-бота Grok от действий Лондона.

Ранее Еврокомиссия выдвинула серьёзные обвинения против платформы X. По словам официального представителя Тома Ренье, нейросеть Grok, созданная компанией, генерировала антисемитский контент и сексуализированные изображения с детьми. Еврокомиссия потребовала от X сохранить все внутренние документы, связанные с Grok, до конца 2026 года. Это указание — явный сигнал о подготовке новых юридических исков.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше