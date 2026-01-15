Трамп: США по-прежнему настроены на то, чтобы завладеть Гренландией

Он отметил, что Вашингтон поддерживает хорошие отношения с Копенгагеном, однако подчёркнул стратегическую значимость острова в контексте реализации американских оборонных инициатив, включая развитие системы противоракетной обороны. По его мнению, отсутствие активных действий со стороны США может привести к усилению позиций России и Китая в регионе.