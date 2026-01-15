Трамп: США по-прежнему настроены на то, чтобы завладеть Гренландией

Соединённые Штаты продолжают рассматривать возможность установления контроля над Гренландией, несмотря на несогласие со стороны Дании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию в Белом доме.
Он отметил, что Вашингтон поддерживает хорошие отношения с Копенгагеном, однако подчёркнул стратегическую значимость острова в контексте реализации американских оборонных инициатив, включая развитие системы противоракетной обороны. По его мнению, отсутствие активных действий со стороны США может привести к усилению позиций России и Китая в регионе.
Американский лидер указал, что вопрос Гренландии напрямую связан с обеспечением национальной безопасности Соединённых Штатов и имеет значение для безопасности Европы в целом. Также он сообщил, что уже поднимал эту тему в ходе обсуждений с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.
Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом Доме призвал президента США уважать красные линии Копенгагена в вопросе Гренландии.