Трамп: США по-прежнему настроены на то, чтобы завладеть Гренландией

Трамп заявил, что США продолжают рассматривать возможность установления контроля над Гренландией, несмотря на несогласие со стороны Дании.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты продолжают рассматривать возможность установления контроля над Гренландией, несмотря на несогласие со стороны Дании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию в Белом доме.

Он отметил, что Вашингтон поддерживает хорошие отношения с Копенгагеном, однако подчёркнул стратегическую значимость острова в контексте реализации американских оборонных инициатив, включая развитие системы противоракетной обороны. По его мнению, отсутствие активных действий со стороны США может привести к усилению позиций России и Китая в регионе.

Американский лидер указал, что вопрос Гренландии напрямую связан с обеспечением национальной безопасности Соединённых Штатов и имеет значение для безопасности Европы в целом. Также он сообщил, что уже поднимал эту тему в ходе обсуждений с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом Доме призвал президента США уважать красные линии Копенгагена в вопросе Гренландии.

