Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной

«Иран выпустил новое уведомление, согласно которому будет закрыто воздушное пространство для всех рейсов, кроме международных рейсов в и из Ирана, на которые дается разрешение. Уведомление действительно чуть более двух часов», — говорится в публикации в соцсети X сервиса.