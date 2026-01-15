Посольство России призвало сохранить Арктику территорией мира

Российское посольство в Брюсселе выступило с заявлением, подчеркнув необходимость сохранять Арктику территорией мира, диалога и равноправного сотрудничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Эта позиция была озвучена на фоне заявлений США по вопросу о Гренландии, в которых президент Дональд Трамп предположил, что если остров не достанется Соединённым Штатам, то его могут получить Россия или Китай.
Дипломатическая миссия отметила возросшее стратегическое значение региона и подтвердила открытость Москвы к равноправному и уважительному диалогу.
Ранее сообщалось, что Белый дом предложил гренландцам выбрать между США и Россией с КНР.
