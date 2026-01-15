Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство России призвало сохранить Арктику территорией мира

Российское посольство в Брюсселе выступило с заявлением, подчеркнув необходимость сохранять Арктику территорией мира, диалога и равноправного сотрудничества.

Российское посольство в Брюсселе выступило с заявлением, подчеркнув необходимость сохранять Арктику территорией мира, диалога и равноправного сотрудничества. Об этом сообщает газета «Известия».

Эта позиция была озвучена на фоне заявлений США по вопросу о Гренландии, в которых президент Дональд Трамп предположил, что если остров не достанется Соединённым Штатам, то его могут получить Россия или Китай.

Дипломатическая миссия отметила возросшее стратегическое значение региона и подтвердила открытость Москвы к равноправному и уважительному диалогу.

Ранее сообщалось, что Белый дом предложил гренландцам выбрать между США и Россией с КНР.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше