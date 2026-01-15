Власти закрыли воздушное пространство над Ираном

«Уведомление NOTAM действительно чуть более двух часов», — говорится в сообщении.
Ранее сервис отметил — некоторые самолёты начали облетать воздушное пространство Ирана. Например, рейс из Катманду в Кувейт изменил маршрут у границы Ирана и пошёл вдоль Оманского залива.
Одновременно с этим на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке власти Великобритании временно закрыли посольство в Тегеране и, как пишет The Daily Telegraph, эвакуировали дипломатов.
Западные СМИ ранее писали, что США могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа. Также появилась информация о выводе части американского персонала с ключевых военных баз на Ближнем Востоке. В частности, военнослужащих отозвали с авиабазы Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей в регионе. Американские чиновники подчеркнули — это не эвакуация, а меры предосторожности из-за напряжённой обстановки.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.