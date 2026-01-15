Ричмонд
Власти закрыли воздушное пространство над Ираном

Иран выпустил новое уведомление NOTAM и закрыл воздушное пространство для всех рейсов. Исключение сделали только для международных перелётов в страну и из неё. Об этом сообщил Flightradar24 в соцсети X.

«Уведомление NOTAM действительно чуть более двух часов», — говорится в сообщении.

Ранее сервис отметил — некоторые самолёты начали облетать воздушное пространство Ирана. Например, рейс из Катманду в Кувейт изменил маршрут у границы Ирана и пошёл вдоль Оманского залива.

Одновременно с этим на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке власти Великобритании временно закрыли посольство в Тегеране и, как пишет The Daily Telegraph, эвакуировали дипломатов.

Западные СМИ ранее писали, что США могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа. Также появилась информация о выводе части американского персонала с ключевых военных баз на Ближнем Востоке. В частности, военнослужащих отозвали с авиабазы Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей в регионе. Американские чиновники подчеркнули — это не эвакуация, а меры предосторожности из-за напряжённой обстановки.

