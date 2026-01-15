Власти закрыли воздушное пространство над Ираном

Западные СМИ ранее писали, что США могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа. Также появилась информация о выводе части американского персонала с ключевых военных баз на Ближнем Востоке. В частности, военнослужащих отозвали с авиабазы Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей в регионе. Американские чиновники подчеркнули — это не эвакуация, а меры предосторожности из-за напряжённой обстановки.