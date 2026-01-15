Израиль и Иран ведут непрямые переговоры через Россию

По данным издания, Израиль передал через российский канал, что не нападёт первым, если Иран также не проявит агрессию. Иранская сторона дала аналогичные заверения, однако отнеслась к ним с определённой осторожностью, опасаясь возможной скоординированной атаки со стороны США, пока Израиль сосредоточен на противостоянии с движением «Хезболлах».