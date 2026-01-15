Израиль и Иран ведут непрямые переговоры через Россию

Власти Израиля и Ирана при посредничестве России ведут непрямые переговоры, в ходе которых стороны договорились воздерживаться от нападений друг на друга.
Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированных дипломатов и региональных чиновников, обмен сообщениями активизировался в конце декабря после визита главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву.
По данным издания, Израиль передал через российский канал, что не нападёт первым, если Иран также не проявит агрессию. Иранская сторона дала аналогичные заверения, однако отнеслась к ним с определённой осторожностью, опасаясь возможной скоординированной атаки со стороны США, пока Израиль сосредоточен на противостоянии с движением «Хезболлах».
Ранее сообщалось, что Иран закрыл воздушное пространство.
