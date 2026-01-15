Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль и Иран ведут непрямые переговоры через Россию

Власти Израиля и Ирана при посредничестве России ведут непрямые переговоры, в ходе которых стороны договорились воздерживаться от нападений друг на друга.

Власти Израиля и Ирана при посредничестве России ведут непрямые переговоры, в ходе которых стороны договорились воздерживаться от нападений друг на друга.

Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированных дипломатов и региональных чиновников, обмен сообщениями активизировался в конце декабря после визита главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в Москву.

По данным издания, Израиль передал через российский канал, что не нападёт первым, если Иран также не проявит агрессию. Иранская сторона дала аналогичные заверения, однако отнеслась к ним с определённой осторожностью, опасаясь возможной скоординированной атаки со стороны США, пока Израиль сосредоточен на противостоянии с движением «Хезболлах».

Ранее сообщалось, что Иран закрыл воздушное пространство.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше