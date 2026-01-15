Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр обороны Германии увидел в свитере Лаврова вызов всему миру

Министр обороны Германии Борис Писториус интерпретировал свитер с надписью «СССР», который носил глава МИД России Сергей Лавров во время визита на Аляску, как глобальный вызов, адресованный прежде всего Соединённым Штатам.

Министр обороны Германии Борис Писториус интерпретировал свитер с надписью «СССР», который носил глава МИД России Сергей Лавров во время визита на Аляску, как глобальный вызов, адресованный прежде всего Соединённым Штатам.

В статье для газеты Zeit Писториус заявил, что такая демонстрация силы соответствует, по его мнению, стремлению России вытеснить США из Европы. Он назвал этот жест «примером ревизионизма», который, как он считает, является частью «ДНК» Российской Федерации, сформированной на основе советского наследия.

По убеждению немецкого министра, политическая элита России до сих пор не смирилась с распадом СССР. Ранее сам Лавров пояснял, что его свитер не содержал скрытого послала о восстановлении Советского Союза и даже пришёлся по вкусу американской стороне.

Ранее сообщалось, что Гренландия и Дания объединились против захватнических действий США.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше