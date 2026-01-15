Министр обороны Германии Борис Писториус интерпретировал свитер с надписью «СССР», который носил глава МИД России Сергей Лавров во время визита на Аляску, как глобальный вызов, адресованный прежде всего Соединённым Штатам.
В статье для газеты Zeit Писториус заявил, что такая демонстрация силы соответствует, по его мнению, стремлению России вытеснить США из Европы. Он назвал этот жест «примером ревизионизма», который, как он считает, является частью «ДНК» Российской Федерации, сформированной на основе советского наследия.
По убеждению немецкого министра, политическая элита России до сих пор не смирилась с распадом СССР. Ранее сам Лавров пояснял, что его свитер не содержал скрытого послала о восстановлении Советского Союза и даже пришёлся по вкусу американской стороне.
Ранее сообщалось, что Гренландия и Дания объединились против захватнических действий США.
