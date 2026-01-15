Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар по гостинице в Хорлах готовился заранее, заявил Сальдо

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв — РИА Новости. Удар по кафе и гостинице в курортном поселке Хорлы на юге Херсонской области готовился заранее и был неслучайным, об это говорит ряд признаков, заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: © РИА Новости

«По ряду признаков можно предполагать, что удар готовился заранее и был неслучайным. Но все точные данные, установление цепочки командования, конкретных исполнителей и кураторов — это компетенция военных и специальных служб. Как только информация будет официально подтверждена, она будет доведена до общественности», — сказал Сальдо агентству.

Первого января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. Заведено дело о теракте.