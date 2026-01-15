Удар по гостинице в Хорлах готовился заранее, заявил Сальдо

«По ряду признаков можно предполагать, что удар готовился заранее и был неслучайным. Но все точные данные, установление цепочки командования, конкретных исполнителей и кураторов — это компетенция военных и специальных служб. Как только информация будет официально подтверждена, она будет доведена до общественности», — сказал Сальдо агентству.
Первого января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. Заведено дело о теракте.