Путин поздравил следователей с юбилеем создания СК РФ

Отдельная благодарность была выражена работникам СК, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, где они занимаются выявлением и документированием преступлений неонацистского режима, а также содействуют восстановлению правопорядка в Донбассе и Новороссии. Президент выразил уверенность, что следователи и впредь будут эффективно решать поставленные задачи и добросовестно служить России и ее народу.