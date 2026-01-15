Путин поздравил следователей с юбилеем создания СК РФ

Президент России Владимир Путин направил поздравление сотрудникам Следственного комитета РФ по случаю 15-летия со дня его образования в качестве самостоятельного федерального государственного органа. В обращении подчеркнуто, что за прошедшие годы ведомство заняло важное место в системе правоохранительных органов страны.
Глава государства отметил значительный вклад следователей в противодействие терроризму, экстремизму и организованной преступности. По его оценке, сотрудники Следственного комитета, опираясь на лучшие профессиональные традиции, последовательно отстаивают интересы государства, обеспечивают защиту прав и свобод граждан и вносят весомый вклад в укрепление законности.
Отдельная благодарность была выражена работникам СК, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции, где они занимаются выявлением и документированием преступлений неонацистского режима, а также содействуют восстановлению правопорядка в Донбассе и Новороссии. Президент выразил уверенность, что следователи и впредь будут эффективно решать поставленные задачи и добросовестно служить России и ее народу.
Ранее Путин дал высокую оценку деятельности российских следователей, работающих в зоне специальной военной операции и занимающихся фиксацией преступлений, совершённых киевским режимом.