США перебрасывают авианосную ударную группу к Ближнему Востоку

Авианосная ударная группа Военно-морских сил Соединённых Штатов направляется из акватории Южно-Китайского моря в район ответственности Центрального командования, охватывающий Ближний Восток. Об этом журналистка телеканала NewsNation Келли Майер сообщила в социальной сети X со ссылкой на информированный источник.
«США перемещают авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования», — написала она.
По её данным, на переброску группировки потребуется приблизительно неделя.
Ранее сообщалось, что Иран закрыл воздушное пространство.
