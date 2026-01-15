Ричмонд
США перебрасывают авианосную ударную группу к Ближнему Востоку

Авианосная ударная группа Военно-морских сил Соединённых Штатов направляется из акватории Южно-Китайского моря в район ответственности Центрального командования, охватывающий Ближний Восток.

Авианосная ударная группа Военно-морских сил Соединённых Штатов направляется из акватории Южно-Китайского моря в район ответственности Центрального командования, охватывающий Ближний Восток. Об этом журналистка телеканала NewsNation Келли Майер сообщила в социальной сети X со ссылкой на информированный источник.

«США перемещают авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря в зону ответственности Центрального командования», — написала она.

По её данным, на переброску группировки потребуется приблизительно неделя.

Ранее сообщалось, что Иран закрыл воздушное пространство.

