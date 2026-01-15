США направили авианосную ударную группу на Ближний Восток

О переброске сил сообщила журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер. По её словам, информацию подтвердил источник, знакомый с передвижением американских военных.
Речь идёт о направлении авианосной ударной группы в регион, который охватывает Ближний Восток, Центральную Азию и Восточную Африку. Именно там в последние дни фиксируется рост напряжённости и повышенная активность вооружённых сил.
Как уточняется, американские корабли должны прибыть в регион ориентировочно в течение недели. Официальных комментариев Пентагона о целях переброски пока не поступало.
Ранее Life.ru писал, что Иран временно закрыл своё воздушное пространство. Власти выпустили уведомление NOTAM, ограничив полёты для всех рейсов, кроме международных с разрешения.
