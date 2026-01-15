Трамп: США будут следить за обстановкой в Иране

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы о возможном применении силы против Ирана, сообщил, что Вашингтон намерен внимательно отслеживать развитие ситуации в этой стране. Он подчеркнул, что на данном этапе США сосредоточены на наблюдении за происходящими событиями.