Трамп: США будут следить за обстановкой в Иране

Трамп заявил, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы о возможном применении силы против Ирана, сообщил, что Вашингтон намерен внимательно отслеживать развитие ситуации в этой стране. Он подчеркнул, что на данном этапе США сосредоточены на наблюдении за происходящими событиями.

Американский лидер отметил, что администрация располагает информацией из осведомлённых и, по его словам, надёжных источников, имеющих представление о ситуации внутри Ирана. Согласно этим данным, насильственные действия и казни, о которых ранее сообщалось, якобы были прекращены.

Трамп выразил осторожный оптимизм в связи с поступающими сведениями, подчеркнув, что американская сторона продолжит мониторинг обстановки и рассчитывает на подтверждение полученной информации.

Ранее власти Ирана заявили о полном контроле над обстановкой в стране и подчеркнули, что ситуация в исламской республике стабилизировалась.

