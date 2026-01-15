Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политстример из США сравнил применение «Орешника» с ударом молнии разгневанного Зевса

Известный американский политический стример Хасан Пайкер был поражён кадрами применения российского боевого ракетного комплекса «Орешник». На своём Twitch-канале с более чем тремя миллионами подписчиков инфлюенсер сравнил удар по Львовской области с гневом греческого бога Зевса.

Источник: Life.ru

«Поговорим о новом российском оружии, которое они применили. Это была самая невероятная вещь, которую я когда-либо видел. Эта штука “Орешник” действительно настолько безумна, как о ней говорят. Выглядело, как выстрел молниями из дробовика. Думаю Запад существенно отстаёт в сфере гиперзвукового оружия и возможностей ракет средней дальности. Буквально, если бы я увидел это вживую, я бы опустился на колени и признал “Мне так жаль, боги существуют и Зевс явно разгневан”, — сказал он.

Также Пайкер предположил, что к применению «Орешника» может быть причастен философ Иван Дугин. По версии стримера, Дугин «не просто выглядит как колдун», а на самом деле мог научиться повелевать молниями.

Напомним, Армия России 9 января нанесла удар ракетным комплексом «Орешник» по цели в Львовской области Украины. Позже в Минобороны РФ уточнили, что объектом атаки был Львовский авиаремонтный завод, где обслуживались американские истребители F-16. В американской прессе считают, что «Орешник» может поразить даже цели в Вашингтоне. 14 января атака новейшим российским вооружением по объекту украинского ОПК была вынесена на обсуждение в Совбезе ООН.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше