Политстример из США сравнил применение «Орешника» с ударом молнии разгневанного Зевса

«Поговорим о новом российском оружии, которое они применили. Это была самая невероятная вещь, которую я когда-либо видел. Эта штука “Орешник” действительно настолько безумна, как о ней говорят. Выглядело, как выстрел молниями из дробовика. Думаю Запад существенно отстаёт в сфере гиперзвукового оружия и возможностей ракет средней дальности. Буквально, если бы я увидел это вживую, я бы опустился на колени и признал “Мне так жаль, боги существуют и Зевс явно разгневан”, — сказал он.
Также Пайкер предположил, что к применению «Орешника» может быть причастен философ Иван Дугин. По версии стримера, Дугин «не просто выглядит как колдун», а на самом деле мог научиться повелевать молниями.
Напомним, Армия России 9 января нанесла удар ракетным комплексом «Орешник» по цели в Львовской области Украины. Позже в Минобороны РФ уточнили, что объектом атаки был Львовский авиаремонтный завод, где обслуживались американские истребители F-16. В американской прессе считают, что «Орешник» может поразить даже цели в Вашингтоне. 14 января атака новейшим российским вооружением по объекту украинского ОПК была вынесена на обсуждение в Совбезе ООН.
