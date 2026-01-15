Политстример из США сравнил применение «Орешника» с ударом молнии разгневанного Зевса

«Поговорим о новом российском оружии, которое они применили. Это была самая невероятная вещь, которую я когда-либо видел. Эта штука “Орешник” действительно настолько безумна, как о ней говорят. Выглядело, как выстрел молниями из дробовика. Думаю Запад существенно отстаёт в сфере гиперзвукового оружия и возможностей ракет средней дальности. Буквально, если бы я увидел это вживую, я бы опустился на колени и признал “Мне так жаль, боги существуют и Зевс явно разгневан”, — сказал он.