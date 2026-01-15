Шесть стран направили военных в Гренландию на фоне угроз Трампа

Трамп заявлял, что хочет получить территории Гренландии.
На фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии ряд европейских государств — Германия, Швеция, Франция и Норвегия — приняли решение направить на остров своих военнослужащих для усиления его обороны. По данным Politico, к инициативе также присоединились Нидерланды и Канада.
Германия по приглашению Дании направила в столицу Гренландии Нуук 13 военнослужащих бундесвера. Как сообщает министерство обороны ФРГ, цель Берлина — «изучить возможности потенциального военного участия в обеспечении безопасности Дании в регионе, в частности в области морского наблюдения». Норвегия, по данным CNN со ссылкой на представителя ее военного ведомства, направит в Гренландию двух военных. О готовности Франции присоединиться к военной миссии в Гренландии информирует Agence France-Presse со ссылкой на собственный источник.
Швеция также объявила об участии в европейской военной миссии. Премьер-министр Ульф Кристерссон в соцсети X уточнил, что страна направит нескольких офицеров вооруженных сил Швеции. «Они совместно займутся подготовкой мероприятий в рамках датских учений “Операция “Арктический страж””», — написал он, отметив, что военные направлены по запросу Копенгагена. Ранее власти Дании заявили о наращивании собственного военного присутствия в Гренландии: на острове будут размещены силы и подразделения датских вооруженных сил, задействованные в учениях.