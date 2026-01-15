Шесть стран направили военных в Гренландию на фоне угроз Трампа

Германия по приглашению Дании направила в столицу Гренландии Нуук 13 военнослужащих бундесвера. Как сообщает министерство обороны ФРГ, цель Берлина — «изучить возможности потенциального военного участия в обеспечении безопасности Дании в регионе, в частности в области морского наблюдения». Норвегия, по данным CNN со ссылкой на представителя ее военного ведомства, направит в Гренландию двух военных. О готовности Франции присоединиться к военной миссии в Гренландии информирует Agence France-Presse со ссылкой на собственный источник.