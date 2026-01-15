МИД: Иран гарантирует мирную ядерную программу взамен снятия санкций США

«Баллистические ракеты — это наше средство обороны и самое надёжное средство защиты, это не обсуждается. Почему мы должны вести переговоры по нашим баллистическим ракетам, когда они нужны нам для нашей безопасности и для нашей обороны?» — отметил Арагчи в том же интервью.