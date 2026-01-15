МИД: Иран гарантирует мирную ядерную программу взамен снятия санкций США

Журналисты спросили главу МИД, на какие уступки пойдёт Иран, чтобы вернуться к переговорам на фоне угроз военной атаки со стороны Израиля и США.
«Мы можем гарантировать мирный характер нашей ядерной программы, гарантировать, что она будет мирной всегда. Взамен мы ожидаем, что санкции будут сняты», — ответил Арагчи.
При этом он подчеркнул, что Тегеран не будет обсуждать отказ от ракетной программы. По его словам, баллистические ракеты — ключевой элемент обороны страны.
«Баллистические ракеты — это наше средство обороны и самое надёжное средство защиты, это не обсуждается. Почему мы должны вести переговоры по нашим баллистическим ракетам, когда они нужны нам для нашей безопасности и для нашей обороны?» — отметил Арагчи в том же интервью.
На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке власти Ирана закрыли воздушное пространство страны с 14 на 15 января по московскому времени. Также Великобритания временно закрыла посольство в Тегеране и вывезла дипломатов. Западные СМИ сообщают, что США могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.