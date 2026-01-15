Трамп считает, что США в итоге договорятся с Данией по Гренландии

Вашингтон и Копенгаген в конечном итоге достигнут соглашения по поводу Гренландии, заявил американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.
«У меня очень хорошие отношения с Данией. И мы посмотрим, как все сложится. Я думаю, что-то будет решено», — сказал президент.
У главы государства также поинтересовались насчёт сценариев выхода США из Североатлантического альянса и вероятного применения Соединёнными Штатами военной силы для захвата Гренландии. Он отметил, что не станет раскрывать своих планов.
Вместе с тем Трамп обратил внимание, что не собирается исключать любой из возможных вариантов. Кроме того, президент подчеркнул, что Дания представляет большую важность для национальной безопасности США.
Напомним, 14 января датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен рассказал, что Копенгаген не смог убедить Вашингтон отказаться от стремления завладеть Гренландией. Глава правительства добавил, что Россия и Китай не представляют угрозы безопасности в районе острова.
Расмуссен провёл встречу с американским госсекретарём Марко Рубио и вице-президентом Соединённых Штатов Джей Ди Вэнсом в Белом доме. После переговоров он призвал Трампа уважать красные линии Дании в вопросе Гренландии.