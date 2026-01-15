Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голос Вэнса в сенате отклонил резолюцию о запрете участия войск против Венесуэлы

Резолюция, в которой содержалось требование к президенту США Дональду Трампу не использовать американскую военную силу против Боливарианской Республики Венесуэла, была отклонена решающим голосом американского вице-президента Джей Ди Вэнса. Об этом в среду, 14 января, сообщило агентство Reuters.

Источник: Reuters

«Голосование было 51 против 50 Вице-президент Джей Ди Вэнс приехал в Капитолий, чтобы разрешить ничью», — говорится в публикации.

В тексте уточнили, что американский лидер, являющийся представителем Республиканской партии, также оказал давление на своих соратников для того, чтобы они проголосовали против принятия резолюции.

Телеканал ABC News 8 января сообщил, что сенат США по завершении процедурного голосования поддержал резолюцию о запрете участия американских войск в действиях против Венесуэлы в случае, если они будут совершаться без согласования и одобрения конгресса. Трамп в тот же день назвал резолюцию сената «неконституционной», так как она «ограничивает полномочия президента как главнокомандующего», тем самым затрудняя американскую самооборону и национальную безопасность.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше