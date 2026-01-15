Голос Вэнса в сенате отклонил резолюцию о запрете участия войск против Венесуэлы

Телеканал ABC News 8 января сообщил, что сенат США по завершении процедурного голосования поддержал резолюцию о запрете участия американских войск в действиях против Венесуэлы в случае, если они будут совершаться без согласования и одобрения конгресса. Трамп в тот же день назвал резолюцию сената «неконституционной», так как она «ограничивает полномочия президента как главнокомандующего», тем самым затрудняя американскую самооборону и национальную безопасность.