Глава МИД Ирана опроверг слухи о казни протестующих через повешение

Ранее западные СМИ ранее писали, что США могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа. Также появилась информация о выводе части американского персонала с ключевых военных баз на Ближнем Востоке. В частности, военнослужащих отозвали с авиабазы Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей в регионе. Сам Трамп также подтверждал, что на улицах иранских городов перестали гибнуть демонстранты.