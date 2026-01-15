Ричмонд
Глава МИД Ирана опроверг слухи о казни протестующих через повешение

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью американскому телеканалу Fox News категорически опроверг информацию о возможной казни участников акций протеста через повешение. Он заявил, что такой вариант действий даже не рассматривается властями республики.

По словам министра, слухи о повешениях являются частью кампании по дезинформации, целью которой является втягивание президента США Дональда Трампа в конфликт, что может иметь катастрофические последствия. Аракчи также отметил, что в настоящее время в Иране не происходит демонстраций и протестов.

Ранее западные СМИ ранее писали, что США могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа. Также появилась информация о выводе части американского персонала с ключевых военных баз на Ближнем Востоке. В частности, военнослужащих отозвали с авиабазы Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей в регионе. Сам Трамп также подтверждал, что на улицах иранских городов перестали гибнуть демонстранты.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

