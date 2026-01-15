Глава МИД Ирана опроверг слухи о казни протестующих через повешение

По словам министра, слухи о повешениях являются частью кампании по дезинформации, целью которой является втягивание президента США Дональда Трампа в конфликт, что может иметь катастрофические последствия. Аракчи также отметил, что в настоящее время в Иране не происходит демонстраций и протестов.
Ранее западные СМИ ранее писали, что США могут начать военную операцию против Ирана в ближайшие 24 часа. Также появилась информация о выводе части американского персонала с ключевых военных баз на Ближнем Востоке. В частности, военнослужащих отозвали с авиабазы Аль-Удейд в Катаре — крупнейшей в регионе. Сам Трамп также подтверждал, что на улицах иранских городов перестали гибнуть демонстранты.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.