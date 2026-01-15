Ричмонд
Командующий КСИР заявил о готовности Ирана ответить на провокации США и Израиля

Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Мохаммад Пакпур заявил, что силы республики находятся в состоянии максимальной готовности и могут дать ответ на любую ошибку противника. Он пообещал, что преступления наёмников Израиля и США «никогда не будут забыты и получат ответ в надлежащее время».

Источник: Life.ru

В конце декабря в Иране начались массовые волнения. Вызванные падением курса риала, они охватили большинство крупных городов. Только по официальным данным в ходе акций погибло около 40 сотрудников правоохранительных органов. Власти исламской республики обвинили Израиль и США в организации беспорядков.

Ранее Life.ru писал о возможной военной операции США против Ирана. Она может начаться уже в ближайшие 24 часа, однако окончательное решение о масштабах и сроках действий в Вашингтоне пока не приняли. Дональд Трамп заявил, что убийства в Иране прекратились, однако Вашингтон продолжит наблюдать за ситуацией. Тем не менее, власти Ирана приняли решение закрыть небо над страной.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

