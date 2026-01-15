Каллас призвала начать выпивать на фоне мировой нестабильности

Как сообщает Politico, с такой шуткой Каллас выступила во время беседы с лидерами политических групп Европейского парламента. По словам участников встречи, разговор касался международной обстановки и растущей напряжённости на глобальной арене.
При этом глава евродипломатии подчеркнула, что сама не злоупотребляет спиртным. Однако она дала понять, что текущая мировая ситуация выглядит настолько тревожно, что может стать поводом «начать выпивать».
Ранее Life.ru писал, что Кая Каллас заявила о готовности НАТО снять опасения США по безопасности Гренландии. По её словам, альянс способен гарантировать защиту острова с учётом его стратегического значения. При этом Каллас признала, что отношения между ЕС и США сейчас переживают непростой период.
