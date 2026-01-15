Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас призвала начать выпивать на фоне мировой нестабильности

Мировая нестабильность, похоже, влияет даже на европейскую дипломатию. Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас позволила себе ироничное высказывание о необходимости алкоголя на фоне происходящих в мире событий.

Источник: Life.ru

Как сообщает Politico, с такой шуткой Каллас выступила во время беседы с лидерами политических групп Европейского парламента. По словам участников встречи, разговор касался международной обстановки и растущей напряжённости на глобальной арене.

При этом глава евродипломатии подчеркнула, что сама не злоупотребляет спиртным. Однако она дала понять, что текущая мировая ситуация выглядит настолько тревожно, что может стать поводом «начать выпивать».

Ранее Life.ru писал, что Кая Каллас заявила о готовности НАТО снять опасения США по безопасности Гренландии. По её словам, альянс способен гарантировать защиту острова с учётом его стратегического значения. При этом Каллас признала, что отношения между ЕС и США сейчас переживают непростой период.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше