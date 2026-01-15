Каллас призвала начать выпивать на фоне мировой нестабильности

Ранее Life.ru писал, что Кая Каллас заявила о готовности НАТО снять опасения США по безопасности Гренландии. По её словам, альянс способен гарантировать защиту острова с учётом его стратегического значения. При этом Каллас признала, что отношения между ЕС и США сейчас переживают непростой период.