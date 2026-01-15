Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Делси Родригес заявила о продуктивном разговоре с Трампом

Делси Родригес сообщила о состоявшемся 14 января телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о состоявшемся 14 января телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, беседа носила продолжительный характер и прошла конструктивно.

Родригес подчеркнула, что диалог проходил в атмосфере взаимного уважения между сторонами. Она охарактеризовала общение как результативное и ориентированное на практические вопросы.

В ходе разговора, как уточнила венесуэльская сторона, обсуждалась повестка двустороннего сотрудничества в интересах народов двух стран, а также нерешенные вопросы, сохраняющиеся в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что встретится с исполняющим обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Он уточнил, что это встреча произойдёт «в какой-то момент».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше