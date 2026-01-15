Делси Родригес заявила о продуктивном разговоре с Трампом

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила о состоявшемся 14 января телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, беседа носила продолжительный характер и прошла конструктивно.
Родригес подчеркнула, что диалог проходил в атмосфере взаимного уважения между сторонами. Она охарактеризовала общение как результативное и ориентированное на практические вопросы.
В ходе разговора, как уточнила венесуэльская сторона, обсуждалась повестка двустороннего сотрудничества в интересах народов двух стран, а также нерешенные вопросы, сохраняющиеся в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что встретится с исполняющим обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. Он уточнил, что это встреча произойдёт «в какой-то момент».