В США нашли виновного в утечках по Венесуэле, вот что ему грозит

В США задержали лицо, виновное в утечке данных об операции в Венесуэле. Об этом заявил президент Дональд Трамп. Также Трамп рассказал о предполагаемом наказании для допустившего утечку данных.
«Тот, кто распространил информацию, найден и сейчас находится в тюрьме. Вероятно, он пробудет в тюрьме долгое время», — сказал американский лидер во время общения с журналистами в Белом доме.
Напомним, президент США Дональд Трамп не может принимать единоличные решения касательно конфликтов с государствами. На все инициативы требуется решение Конгресса. Как хозяину Белого дома удалось «обойти» закон и убедить Минюст США, что предварительное согласие Конгресса на операцию в Венесуэле не нужно, так как не планируется длительная оккупация или военная кампания, читайте здесь на KP.RU.
Сообщалось, что Минюст США подготовил доклад, который обосновывает правомерность действий Вашингтона в отношении Венесуэлы, в котором сказано, что ни американское, ни международное право якобы не ограничивали Трампа в принятии решения о проведении военной операции 3 января. В документе есть примеры предыдущих случаев, когда лидеры США санкционировали военные действия без согласия Конгресса или резолюций Совета Безопасности ООН.
Тем временем Трамп впал в эйфорию после захвата Мадуро и заявил, что только США теперь станут определять будущее Венесуэлы. При этом он дал понять, что схожая судьба ждет и соседнюю Колумбию, если ее президент не выполнит требования США. Откровенной угрозой прозвучало обещание «помочь народу Кубы» и «что-то сделать с Мексикой», где якобы тоже правят наркокартели.
Гиперактивность американского лидера распространилась и на Гренландию, которую он объявил сферой интересов США. Может ли Трамп захватить Гренландию и что на самом деле ждет американцев в Венесуэле, аналитики рассуждают здесь на KP.RU.
Ранее депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы от правящей Единой социалистической партии Рикардо Гонсалес заявил, что в окружении президента страны Николаса Мадуро не было предательства, якобы позволившего американским военным захватить его.
В то же время военкор KP.RU Кубатьян озвучил истинную цель США в Венесуэле. Он считает, что дело не только в нефти и США напали на Венесуэлу по той же причине, по которой давят на Россию.