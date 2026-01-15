В Дании заявили о конце НАТО в случае вторжения США в Гренландию

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи в Белом доме предупредил: возможное вторжение США в Гренландию стало бы концом НАТО. В интервью Fox News он выразил надежду, что такой сценарий не будет реализован, но признал — в Вашингтоне крайне серьёзно относятся к притязаниям Дональда Трампа на остров.