Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дании заявили о конце НАТО в случае вторжения США в Гренландию

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен после встречи в Белом доме предупредил: возможное вторжение США в Гренландию стало бы концом НАТО. В интервью Fox News он выразил надежду, что такой сценарий не будет реализован, но признал — в Вашингтоне крайне серьёзно относятся к притязаниям Дональда Трампа на остров.

По словам Расмуссена, ни ему, ни главе МИД Гренландии Вивиане Моцфельдт не удалось изменить позицию США после переговоров с госсекретарём Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Белый дом дал ясно понять: вопрос Гренландии для США остаётся открытым, включая сценарий её приобретения.

При этом датский министр уверен — Гренландия не поддержит такой шаг. Согласно последним опросам, лишь 6% жителей острова готовы стать американцами, что, по его словам, делает любые попытки давления политически токсичными и крайне рискованными для всего альянса.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп потребовал от Дании «убраться» из Гренландии. Американский лидер пошутил про собачьи упряжки, заявив, что Штаты лучше защитят остров от России и Китая, и обратился к НАТО с требованием оставить его США.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше