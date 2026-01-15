В Дании заявили о конце НАТО в случае вторжения США в Гренландию

По словам Расмуссена, ни ему, ни главе МИД Гренландии Вивиане Моцфельдт не удалось изменить позицию США после переговоров с госсекретарём Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Белый дом дал ясно понять: вопрос Гренландии для США остаётся открытым, включая сценарий её приобретения.
При этом датский министр уверен — Гренландия не поддержит такой шаг. Согласно последним опросам, лишь 6% жителей острова готовы стать американцами, что, по его словам, делает любые попытки давления политически токсичными и крайне рискованными для всего альянса.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп потребовал от Дании «убраться» из Гренландии. Американский лидер пошутил про собачьи упряжки, заявив, что Штаты лучше защитят остров от России и Китая, и обратился к НАТО с требованием оставить его США.
