Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по Украине

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия готова заключить сделку по украинскому урегулированию, в промедлении виноват Владимир Зеленский, об этом президент заявил в эксклюзивном интервью агентству Reuters.

Источник: Reuters

Согласно агентству, лидер Штатов заявил, что президент РФ Владимир Путин «готов» пойти на сделку по завершению украинского конфликта, в отличие от Зеленского.

«Я думаю, что он готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», — цитирует агентство Трампа.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

