Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп обвинил Зеленского в затягивании сделки по Украине, а не Москву

Президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью агентству Reuters заявил, что Россия готова к заключению сделки по украинскому урегулированию, однако, по его мнению, виноват в промедлении президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью агентству Reuters заявил, что Россия готова к заключению сделки по украинскому урегулированию, однако, по его мнению, виноват в промедлении президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп отметил, что Владимир Путин «готов» пойти на сделку для завершения конфликта в Украине, в то время как Украина, по его мнению, менее готова к этому шагу.

2 декабря президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Визит был связан с обсуждением мирного плана США по Украине. Путин сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета для дальнейшего обсуждения.

Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как очень содержательные и добавил, что контакты между Россией и США будут продолжены. Он также отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что киевский режим должен принять решение о начале переговоров. Он указал на то, что пространство для принятия решений Киевом сокращается в условиях наступательных действий ВС РФ, добавив, что продолжение конфликта для Украины является бессмысленным и опасным.

Ранее Bloomberg писал, что неофициальный глава личной дипломатической службы Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер собираются в очередной раз посетить Москву для переговоров.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше