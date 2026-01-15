Трамп обвинил Зеленского в затягивании сделки по Украине, а не Москву

Президент США Дональд Трамп в эксклюзивном интервью агентству Reuters заявил, что Россия готова к заключению сделки по украинскому урегулированию, однако, по его мнению, виноват в промедлении президент Украины Владимир Зеленский.
Трамп отметил, что Владимир Путин «готов» пойти на сделку для завершения конфликта в Украине, в то время как Украина, по его мнению, менее готова к этому шагу.
2 декабря президент России Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Визит был связан с обсуждением мирного плана США по Украине. Путин сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета для дальнейшего обсуждения.
Помощник президента России Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как очень содержательные и добавил, что контакты между Россией и США будут продолжены. Он также отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что киевский режим должен принять решение о начале переговоров. Он указал на то, что пространство для принятия решений Киевом сокращается в условиях наступательных действий ВС РФ, добавив, что продолжение конфликта для Украины является бессмысленным и опасным.
Ранее Bloomberg писал, что неофициальный глава личной дипломатической службы Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер собираются в очередной раз посетить Москву для переговоров.