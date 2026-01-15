Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Дании допустил, что США могут попытаться заполучить Гренландию

Расмуссен допустил, что США могут попытаться заполучить Гренландию, но отметил, что она вряд ли согласится на это.

Источник: Аргументы и факты

Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен в интервью телеканалу Fox News заявил, что США теоретически могут попытаться получить контроль над Гренландией, но выразил сомнение в готовности острова к такому сценарию.

Министр отметил, что подобное действие Вашингтона невозможно без согласия Гренландии и подчеркнул, что сам остров вряд ли согласится на вмешательство извне.

Расмуссен добавил, что военное вторжение США в Гренландию могло бы привести к серьёзным последствиям для НАТО и выразил надежду, что такой сценарий не реализуется.

Ранее Расмуссен рассказал, что Копенгаген не смог убедить Вашингтон отказаться от стремления завладеть Гренландией.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше