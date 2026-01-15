Глава МИД Дании допустил, что США могут попытаться заполучить Гренландию

Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен в интервью телеканалу Fox News заявил, что США теоретически могут попытаться получить контроль над Гренландией, но выразил сомнение в готовности острова к такому сценарию.
Министр отметил, что подобное действие Вашингтона невозможно без согласия Гренландии и подчеркнул, что сам остров вряд ли согласится на вмешательство извне.
Расмуссен добавил, что военное вторжение США в Гренландию могло бы привести к серьёзным последствиям для НАТО и выразил надежду, что такой сценарий не реализуется.
Ранее Расмуссен рассказал, что Копенгаген не смог убедить Вашингтон отказаться от стремления завладеть Гренландией.