Трамп раскрыл секрет ясного ума и предложил журналистам несвежее молоко

«Таким образом, молоко улучшит ваши когнитивные способности. Пройдите когнитивный тест. Я прошёл множество тестов. И справился с каждым из них, потому что пью молоко», — сказал он на пресс-конференции.
Трамп добавил, что с нетерпением ждёт момента, когда открывает холодильник и наслаждается этим напитком. Затем он пригласил журналистов отведать молоко самим.
Трамп предложил журналистам несвежее молоко. Видео © X / Atrupar.
Его слова вызвали смех у окружающих и представителей прессы.
Ранее Трамп показал средний палец работнику завода Ford в штате Мичиган. При этом в Белом доме назвали «уместной и однозначной» реакцию Трампа на выкрик рабочего завода Ford в Детройте, который назвал политика «защитником педофилов» из-за дела финансиста Джеффри Эпштейна.
