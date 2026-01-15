Ричмонд
Трамп раскрыл секрет ясного ума и предложил журналистам несвежее молоко

Президент США Дональд Трамп заявил, что крепкий ум ему помогает сохранять молоко. Во время пресс-конференции в Белом доме он в шутку предложил журналистам попробовать «полусвежее» молоко из одной бутылки.

Источник: Life.ru

«Таким образом, молоко улучшит ваши когнитивные способности. Пройдите когнитивный тест. Я прошёл множество тестов. И справился с каждым из них, потому что пью молоко», — сказал он на пресс-конференции.

Трамп добавил, что с нетерпением ждёт момента, когда открывает холодильник и наслаждается этим напитком. Затем он пригласил журналистов отведать молоко самим.

Трамп предложил журналистам несвежее молоко. Видео © X / Atrupar.

Его слова вызвали смех у окружающих и представителей прессы.

Ранее Трамп показал средний палец работнику завода Ford в штате Мичиган. При этом в Белом доме назвали «уместной и однозначной» реакцию Трампа на выкрик рабочего завода Ford в Детройте, который назвал политика «защитником педофилов» из-за дела финансиста Джеффри Эпштейна.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

