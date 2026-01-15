Трамп оценил желание России заключить мир с Украиной

Переговоры по мирному плану прошли в Кремле 2 декабря.
Россия готова к сделке по урегулированию конфликта на Украине, тогда как президент Украины Владимир Зеленский затягивает процесс. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью.
«Я думаю, что он готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», — сказал Трамп в интервью агентству Reuters.
Ранее Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, где обсуждался американский мирный план по Украине. Москва сообщила, что предложенные США 27 пунктов были разделены на четыре пакета для отдельного обсуждения.
В Кремле эти переговоры назвали содержательными и заявили о готовности продолжать контакты. Там также подчеркнули, что успехи российских войск, по их мнению, позитивно влияют на ход переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев вынужден будет перейти к переговорам, а дальнейшее продолжение конфликта для украинской стороны он считает «бессмысленным и опасным».