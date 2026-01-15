Трамп оценил желание России заключить мир с Украиной

В Кремле эти переговоры назвали содержательными и заявили о готовности продолжать контакты. Там также подчеркнули, что успехи российских войск, по их мнению, позитивно влияют на ход переговоров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев вынужден будет перейти к переговорам, а дальнейшее продолжение конфликта для украинской стороны он считает «бессмысленным и опасным».