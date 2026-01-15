Ричмонд
Трамп назвал Зеленского препятствием на пути к мирному соглашению по Украине

В том, что мирное урегулирование украинского конфликта при посреднических усилиях Соединенных Штатов до сих пор не достигнуто, виноват президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в среду, 14 января, сказал американский президент Дональд Трамп.

На вопрос журналистов, почему конфликт до сих пор не завершен, несмотря на дипломатические усилия США, он ответил: «Зеленский».

По его мнению, президент РФ Владимир Путин «готов заключить сделку».

— Я думаю, что Украина менее готова к заключению сделки, — цитирует Трампа агентство Reuters.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют в ближайшем будущем прилететь в Москву и встретиться с Владимиром Путиным. Об этом 14 января сообщили в Bloomberg, ссылаясь на источники. Встреча может состояться в январе, но планы еще не утверждены окончательно и сроки могут быть сдвинуты в связи с событиями в Иране.

В декабре прошлого года специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев анонсировал, что следующие переговоры с Соединенными Штатами могут пройти в Москве.

