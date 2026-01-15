Трамп обвинил Зеленского в затягивании заключения сделки по Украине

По словам Трампа, президент России Владимир Путин «готов» пойти на соглашение о завершении конфликта. При этом он отметил, что Украина, в отличие от России, демонстрирует меньшую готовность к компромиссу.
«Я думаю, что он [Путин] готов пойти на сделку. Я думаю, что Украина менее готова заключить сделку», — сказал Трамп агентству.
Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Дональд Трамп намерен «реанимировать» урегулирование конфликта на Украине и рассматривает возможность отправки в Москву своего зятя Джареда Кушнера и спецпредставителя Стива Уиткоффа. По его словам, встреча с президентом РФ Владимиром Путиным стала бы «хорошим знаком».
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.