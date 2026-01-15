Ричмонд
Иран назвал условие для гарантий о мирном характере своей ядерной программы

Тегеран в обмен на снятие санкций может гарантировать, что ядерная программа Ирана будет иметь мирный характер.

Источник: Аргументы и факты

Иранские власти готовы в качестве уступки гарантировать, что ядерная программа страны всегда будет иметь мирный характер, если против Ирана снимут наложенные ранее санкции, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

Журналисты задали ему вопрос, на какие уступки может согласиться Тегеран, чтобы вернуться за стол переговоров в связи с угрозами Израиля и США совершить военную атаку.

«Мы можем гарантировать мирный характер нашей ядерной программы. Гарантировать, что она будет мирной всегда. Взамен мы рассчитываем, что санкции отменят», — сказал глава МИД в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, в начале ноября президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с представителями иранской атомной промышленности заявил, что республика восстановит ядерные объекты, которые летом подвергались ударам Израиля и США. Он также подчеркнул, что ядерная деятельность государства носит полностью мирный характер.

Кроме того, сообщалось, что Иран приостановил реализацию соглашения, подписанного с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в Каире. 5 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не позволит восстановиться иранской ядерной программе.

