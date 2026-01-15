Иран назвал условие для гарантий о мирном характере своей ядерной программы

Напомним, в начале ноября президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с представителями иранской атомной промышленности заявил, что республика восстановит ядерные объекты, которые летом подвергались ударам Израиля и США. Он также подчеркнул, что ядерная деятельность государства носит полностью мирный характер.