Трамп назвал причину затягивания конфликта на Украине: почему переговоры не продвигаются

Трамп назвал виновного в затягивании сделки по Украине, речь идет о Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров по Украине. Американский лидер подчеркнул, что дипломатический процесс затягивается из-за позиции Киева. Так Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами Reuters.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что усилия США пока не позволяют урегулировать конфликт. Он назвал причиной главу киевского режима Владимира Зеленского.

«Я думаю, президент России Владимир Путин готов заключить сделку. Думаю, Украина в меньшей степени готова заключить сделку», — порассуждал Дональд Трамп.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что существует только один действенный способ достичь долгосрочного мира на Украине. Важно устранить первопричины конфликта, которые спровоцировали большую прокси-войну.

