«Русский Хаймарс» вышел на позицию — РСЗО «Сарма» начали обкатывать в зоне СВО

Россия представила новую реактивную систему залпового огня «Сарма», которую уже сравнивают с американскими мобильными установками. По данным из открытых источников, машина проходит опытную проверку в зоне специальной военной операции.
Новая РСЗО не выглядит попыткой заново собрать советский задел. Разработку называют самостоятельной российской линией. О появлении дальнобойной установки с повышенной мобильностью стало известно в 2023 году. При этом отправной точкой для проекта стало изделие 9К58−4 «Кама», показанное предприятием «Мотовилихинские заводы» еще в 2007-м.
Тогда «Кама» строилась на базе автомобиля КамАЗ и несла шесть направляющих для пуска 300-мм ракет от системы «Смерч». Боекомплект размещался в герметичном транспортно-пусковом контейнере. Позже, после испытаний и замечаний военных, от контейнера отказались, а установка получила классический вариант пускового блока с шестью направляющими. По ряду причин проект не пошел в серию и фактически был отложен, вернувшись в повестку уже после начала СВО.
Согласно ранее опубликованным данным, перспективная система сохранила калибр 300 мм. Среди заявленных особенностей — повышенная защищенность и мобильность, возможность применения управляемых высокоточных боеприпасов и модернизированная автоматизированная система управления огнем.
Окончательный облик «Сармы» показали 19 сентября 2025 года во время визита президента России Владимира Путина на «Мотовилихинские заводы».
Установка размещена на шасси бронированного грузовика КамАЗ-63501. Машина перевозит шесть пусковых направляющих для 300-мм ракет и рассчитана на быстрый выход на позицию с последующим отходом после выполнения задачи.
По оценке военного эксперта Алексея Леонкова, «Сарма» должна усилить линейку дальнобойных российских РСЗО, сделав ставку на точность и скорость маневра. Именно поэтому систему уже сопоставляют с американским «Хаймарсом»: обе установки относятся к категории мобильных и предназначены для точечных ударов. Разница в боеприпасах и параметрах: американская пусковая установка использует пакет из шести 227-мм ракет семейства Эм-Эл-Ар-Эс с дальностью поражения до 70 км, тогда как «Сарма» работает ракетами калибра 300 мм и, по имеющимся данным, способна бить до 120 км.
На фоне этого сравнения возникает вопрос: зачем нужна новая машина, если в зоне СВО уже применяется «Торнадо-С» с 12 направляющими. Ответ лежит в изменившейся тактике. Крупные скопления техники и личного состава в ближней тактической зоне встречаются реже, а приоритет все чаще смещается в сторону точного удара по конкретному объекту.
«Сарма» при этом заметно легче: масса системы оценивается примерно в 25 тонн, что почти вдвое меньше, чем у «Торнадо-С». Четырехосный КамАЗ в таком варианте выигрывает по маневренности у тяжелой платформы БМ 9А54, на которой базируется «Торнадо-С». Сокращенный боекомплект рассматривается как логичное решение для сценария «быстрый выход — один или несколько залпов — отход». Отдельно отмечается и экономический фактор: новая машина заявляется как более доступная в производстве и эксплуатации.
Официальных заявлений Минобороны России о принятии «Сармы» на вооружение пока не звучало. При этом в СМИ проходила информация о закупке нескольких дивизионов. На этом фоне допускается, что установка уже проходит опытную эксплуатацию в зоне боевых действий.
Отдельно подчеркивается: информация о появлении новых систем на линии соприкосновения, как правило, не афишируется. В конце прошлого года сообщалось о боевом применении «Торнадо-С», в том числе по важным объектам инфраструктуры. Не исключается, что схожие точечные удары могли отрабатываться и новой установкой.
