«Русский Хаймарс» вышел на позицию — РСЗО «Сарма» начали обкатывать в зоне СВО

«Сарма» при этом заметно легче: масса системы оценивается примерно в 25 тонн, что почти вдвое меньше, чем у «Торнадо-С». Четырехосный КамАЗ в таком варианте выигрывает по маневренности у тяжелой платформы БМ 9А54, на которой базируется «Торнадо-С». Сокращенный боекомплект рассматривается как логичное решение для сценария «быстрый выход — один или несколько залпов — отход». Отдельно отмечается и экономический фактор: новая машина заявляется как более доступная в производстве и эксплуатации.