Свитер Лаврова напугал министра обороны Германии

«Притязание на демонстрацию своей силы далеко за пределы Европы соответствуют надписи на свитере Лаврова — это явный, глобальный вызов прежде всего США, даже если там еще не все это осознают», — заявил Писториус, добавив, что свитер Лаврова якобы является «примером ревизионизма».