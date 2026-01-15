Свитер Лаврова напугал министра обороны Германии

Министр обороны ФРГ Борис Писториус расценил надпись «СССР» на свитере главы российского МИД Сергея Лаврова как вызов не только США, но и всему миру. Об этом Писториус написал в статье для издания Zeit.
При этом глава германского МИД обвинил РФ в якобы притязании на демонстрацию силы.
«Притязание на демонстрацию своей силы далеко за пределы Европы соответствуют надписи на свитере Лаврова — это явный, глобальный вызов прежде всего США, даже если там еще не все это осознают», — заявил Писториус, добавив, что свитер Лаврова якобы является «примером ревизионизма».
Напомним, в августе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже на Аляске в белом свитере с надписью «СССР».
После этого политолог Мартынов назвал свитер Лаврова с надписью «СССР» исторической отсылкой.
Позже Сергей Лавров рассказал, как в США отреагировали на свитер с надписью «СССР», подчеркнув, что реакция была положительной.