Свитер Лаврова напугал министра обороны Германии

Писториус оценил свитер Лаврова с надписью «СССР» словами о вызове всему миру.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны ФРГ Борис Писториус расценил надпись «СССР» на свитере главы российского МИД Сергея Лаврова как вызов не только США, но и всему миру. Об этом Писториус написал в статье для издания Zeit.

При этом глава германского МИД обвинил РФ в якобы притязании на демонстрацию силы.

«Притязание на демонстрацию своей силы далеко за пределы Европы соответствуют надписи на свитере Лаврова — это явный, глобальный вызов прежде всего США, даже если там еще не все это осознают», — заявил Писториус, добавив, что свитер Лаврова якобы является «примером ревизионизма».

Напомним, в августе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже на Аляске в белом свитере с надписью «СССР».

После этого политолог Мартынов назвал свитер Лаврова с надписью «СССР» исторической отсылкой.

Позже Сергей Лавров рассказал, как в США отреагировали на свитер с надписью «СССР», подчеркнув, что реакция была положительной.

