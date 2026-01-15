Блохин назвал истинную цель Трампа по присоединению Гренландии к США

«Однако для Дании, как и для Европы, дело даже не в потере территории, а в том, что Трамп единолично наводит порядок внутри Запада. Их беспокоит, что они не единый консолидированный блок, а каждый сам за себя. Это им, конечно, очень не нравится. Трампа критикуют за то, что он не разбирается со своими врагами — Россией, Китаем, Ираном и так далее по списку, а вносит раскол в евроатлантическую солидарность», — добавил политолог.