Блохин назвал истинную цель Трампа по присоединению Гренландии к США

Президент США Дональд Трамп хочет присоединить Гренландию для реализации своих эгоцентрических амбиций, заявил в беседе с aif.ru политолог-американист Константин Блохин. Эксперт рассказал, как Европа и Дания отнеслись к заявлению Трампа.
Напомним, Гренландия является частью Датского королевства. В 2009 году она получила автономию с возможностью самоуправления и определения внутренней политики.
Трамп, по информации пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, намерен сделать Гренландию американской территорией, поскольку опасается, что на остров якобы могут претендовать Россия или Китай. Он также призвал НАТО помочь в присоединении острова к США.
Госсекретарю США Марко Рубио, как утверждают американские СМИ, дали поручение в короткие сроки подготовить предложение о приобретении Гренландии.
«Зачем Гренландия Трампу? Если он действительно присоединит остров к США, то войдет в историю своей страны, будет одним из самых великих президентов в истории Штатов, который присоединил такую большую территорию. Это одна из его целей, проистекающая из его личных эгоцентрических амбиций. Он не смог получить Нобелевскую премию мира, и пытается хотя бы так попасть в историю», — пояснил эксперт.
Блохин добавил, что у Трампа есть цель и стратегического плана. Он намерен развернуть в Гренландии военные базы для повышения конкуренции за Арктику.
«Однако для Дании, как и для Европы, дело даже не в потере территории, а в том, что Трамп единолично наводит порядок внутри Запада. Их беспокоит, что они не единый консолидированный блок, а каждый сам за себя. Это им, конечно, очень не нравится. Трампа критикуют за то, что он не разбирается со своими врагами — Россией, Китаем, Ираном и так далее по списку, а вносит раскол в евроатлантическую солидарность», — добавил политолог.
Ранее Трамп потребовал от Дании «немедленно убраться» из Гренландии.