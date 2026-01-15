Ричмонд
Посольство РФ: НАТО использует тему Гренландии для антироссийской повестки

Посольство РФ в Брюсселе сообщило, что НАТО использует ситуацию вокруг Гренландии для усиления антироссийской риторики в регионе.

В российской дипломатической миссии в Брюсселе считают, что Североатлантический альянс использует ситуацию вокруг Гренландии для усиления антироссийской и антикитайской риторики в регионе. Соответствующую позицию представители диппредставительства изложили в комментарии газете «Известия».

По оценке российской стороны, резонансные заявления, звучащие из Вашингтона на тему Гренландии, применяются НАТО исключительно в качестве инструмента для продвижения собственной политической повестки.

В частности, в ряде европейских стран уже обсуждаются идеи об окружении острова и возможной высадке на него масштабного коллективного контингента.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом Доме призвал президента США уважать красные линии Копенгагена в вопросе Гренландии.

